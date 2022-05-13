Altay’dan çifte plan

Spor Toto Süper Lig'de 16 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesi yönetim bunalımı yaşayan Altay'da camia çifte plan üzerinde duruyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in önderliğindeki toplantıda tüm camiayı bir araya getirecek bir isim önderliğinde karma yönetim oluşturulmasına karar verilmişti.

Siyahbeyazlı camia, İzmir'e davet ettikleri kulübün efsane ismi Mustafa Denizli ile bir araya gelerek başkanlık teklifini iletecek. İstanbul'da ikamet eden ve İzmir'e gelen 72 yaşındaki Denizli'nin görevi kabul etmemesi halinde ise Prof. Dr. Ahmet Çoker'in ismi ön plana çıkacak. Denizli'nin İstanbul'da ikamet etmesi ve özel işleri nedeniyle görevi kabul etmesi zor gözüküyor. Denizli'nin çok yakın dostu olan 60 yaşındaki Prof. Dr. Çoker'i başkanlık için öne süreceği kulislerde konuşulurken, oluşum içinde yer alarak etkin görev alması bekleniyor.

AKMAN'DAN DESTEK

Daha önce adaylığını açıklayan daha sonra geri çekilen İbrahim Akman'ın da, Denizli gibi Çoker'e destek vererek karma yönetimde yer alacağı kulüpten sızan bilgiler arasında. Denizli ile Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve camianın ileri gelenleri ile yapacağı toplantı kulübün geleceği için büyük önem taşıyor. ■ BURAK HAKERLER

SPORTİF DİREKTÖR OLABİLİR!

ALTAY'DA yetişen ve futbolculuk döneminde siyah-beyazlı formayla sayısız başarılara imza atan Mustafa Denizli'ye başkan olması yönünde camiadan müthiş baskı var. Daha önce başkanlığa soğuk baktığını açıklayan 72 yaşındaki teknik adam İzmir'e geldi. Denizli'nin yönetimin başında değil de, Sportif Direktör olarak görev almaya hazır olduğu öğrenildi. Denizli'nin teknik direktör seçimi, transferler ve kadro yapılanması ile ilgili yeni yönetime destek vermeyi düşündüğü ifade edildi.

YENİ YÖNETİMİN İŞİ ZOR OLACAK

Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Altay'da, göreve gelecek olan yeni yönetim ateşten gömlek giyecek. En son açıklanan 371 milyon liralık borç, transfer yasağı, takımdan ayrılan yıldızlar ile 13 futbolcunun da sözleşmesinin sona erecek olması yeni başkan ve ekibini hayli terletecek. Siyah-beyazlılarda alacakları ödenmediği için sezon bitmeden kulüpten ayrılan Paixao ve Bamba'nın yanı sıra yine kulübe ihtar çekip ülkelerine dönen kaleci Lis ve Pinares'in dışında 13 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

İzmir ekibinde kiralık oyuncular Rayan ve Thaciano sezon bitiminde kulüplerine geri dönecek. Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Poko, Thiam, Cebrail, Zeki, Kappel, Tolga, Cihan, Deniz Kadah, Özgür, İbrahim, ikinci kaleci Ozan ve bu sezon takıma katılan Ceyhun'un sözleşmeleri bitiyor.