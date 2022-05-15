Trabzonspor - Altay maçı| CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da İzmir ekibi Altay ile kozlarını paylaşıyor.



Küme düşmesi kesinleşen Altay, ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan topladı. İzmir ekibi 34 puanla 18. sırada yer alıyor. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.





Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Altay maçı bugün saat 16.00'da ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



TRABZONSPOR ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Altay karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius