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Haberler Altay Trabzonspor - Altay maçı| CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Altay maçı| CANLI ANLATIM

Antalyaspor karşılaşmasında Medical Park Stadı'nın zemini ağır hasar gördüğü için Trabzonspor, bu sezon ligdeki son iç saha maçı olan Altay mücadelesini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. Trabzonspor - Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15.05.2022, 15:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022, 15:30

Trabzonspor - Altay maçı| CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da İzmir ekibi Altay ile kozlarını paylaşıyor.

Küme düşmesi kesinleşen Altay, ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan topladı. İzmir ekibi 34 puanla 18. sırada yer alıyor. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Altay maçı bugün saat 16.00'da ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor-Altay karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

İLK 11'LER
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

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