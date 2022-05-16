Altay şampiyona teslim

Süper Lig'in 37. haftasında Altay, İstanbul'da karşılaştığı şampiyon Trabzonspor'a 2-1 yenildi. 19. dakikada Serkan'ın ön direğe yerden gönderdiği topu İbrahim Öztürk ters vuruşla kendi ağlarına yolladı: 1-0. 70'te Rodriguez ceza sahası yayı üzerinden sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı: 1-1. 81'de Visca, Kazımcan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Nwakaeme'nin şutunu önce Cihan çıkardı ancak hakem penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına geçen Nijeryalı bu kez Cihan'ı avladı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.





75 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynadığı maça bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi. Araçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'na ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı. Saatler öncesinde stadyum çevresinde yerlerini alan futbolseverler; horonlarla, tezahüratlarla eğlendi. Trabzonkafilesini taşıyan otobüs, stadyumda meşalelerle karşılandı. Taraftarlar, 76 bin kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.



ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Altay şampiyon olan Trabzonspor'u sahaya çıkarken alkışladı. Karşılaşma öncesi seremonide bordo-mavili oyuncuları bekleyen siyah-beyazlılar, şampiyon futbolcuları alkışlayarak karşıladı. Trabzonspor kulübü de sosyal medya hesabından güzel görüntülerin videosu paylaşarak "Altay camiası ve Altay Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.



KUPAYI BİR KEZ DAHA KALDIRDI

Trabzonsporlu futbolcular, Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı. Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.





PUAN REKORU KIRACAK

Şampiyon Trabzonspor, bitime 1 hafta KALA puanını 81'e çıkardı ve gözünü puan rekoruna dikti. Karadeniz ekibi, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçını kazanırsa puanını 84'e çıkartacak ve kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Bordo-Mavililer, 34 hafta oynanan 1995-96 ve 2010- 11 sezonlarında ligi 82 puanla tamamlamıştı. Fırtına, mücadeleden beraberlik alırsa da sezonu yine 82 puanla tamamlayacak.