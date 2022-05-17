Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Altay'da, 20 Mayıs Cuma gününe ertelenen genel kurulda başkanlığa soyunacak olan kulübün efsane ismi Mustafa Denizli kolları sıvadı. Birleştirici başkan olarak zor günde görevi kabul eden 72 yaşındaki spor adamı, gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için yabancı ve yerli yıldızlarla bugünden itibaren masaya oturacak.

Listede İbrahim Akman'ın da yer aldığı Denizli'nin önderliğindeki oluşum, mevcut kadroda yer alan yabancılardan sözleşmesi sona erecek Poko, Thiam ve Kappel ile kontratları süren Eric ve Rodriguez ile masaya oturacak

TAKIM İSKELETİ KORUNACAK

Futbolculara yeni sözleşme teklif edecek olan Denizli ve ekibi, kongre tarihine kadar yıldızları kadroda tutmayı planlıyor. Hafta sonunda liglerin sona erecek olması nedeniyle zaman kaybetmek istemeyen Denizli, yerli futbolcuların büyük bölümünü de kadroda tutacak. Yerli yıldızlarla da masaya oturacak olan yeni yönetim, kaleci Cihan, Kazımcan, Özgür, Cebrail, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz Kadah ile de görüşerek yeni sözleşme önerecek.

YÖNETİM ŞEKİLLENİYOR

20 Mayıs Cuma günü yapılacak kongrede tek aday olarak kürsüye çıkacak olan Mustafa Denizli'nin yönetim listesi şekilleniyor. 72 yaşındaki spor adamına daha önce aday olan ve sonrasında çekilen İbrahim Akman en büyük desteği verirken, daha önce adaylığı konuşulan Prof. Dr. Ahmet Çoker de yönetimde yer alacak. Akman'ın yakın çevresinden Avukat Onur Koçanoğlu'nun da yönetime girmesi kesinleşirken, Cemil Kaya ve Namık Marmara'nın da oluşum içinde yer alması bekleniyor. Yönetim listesinin cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

ÖNCE ALTAY

SEZON sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zeki Yıldırım, Sportif Direktör Tuna Üzümcü'ye söz verdi. Çoğu futbolcu gibi kulüpten alacağı bulunan Zeki, fesih yoluna gitmezken, hiçbir kulüple görüşmeden Altay'ın kongresini bekleyeceğini ifade etti. 'Önce Altay' diyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu son hafta İstanbul'daki maçta Trabzonspor'a karşı dizindeki sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

AKA DA GİTTİ

Altay'da kongre telaşı yaşanırken yabancı oyunculardan Serge Aka'da İzmir'den ayrıldı. Sözleşmelerini fesheden Paixao ve Bamba'nın ardından kulübe ihtarname çeken Mateuzs Lis ve Cesar Pinares de eşyalarını toplayıp kulüpten ayrılmıştı.

Serge Aka'nın Lis ve Pinares gibi alacakları nedeniyle fesih hakkını kazandığı ancak henüz işlem yapmadığı öğrenildi. Denizli ve ekibi, yapılacak ödemelerin ardından bu üç yıldız ile de görüşerek kadroda tutmaya çalışacak. ■ BURAK HAKERLER