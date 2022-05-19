Altay’dan Mateusz Lis açıklaması

ALTAY, kaleci Mateusz Lis'in verdiği söze rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Kulüp, Lis'in 1 Nisan'da 175 bin Euro ödeme yapılması talebiyle ihtarname gönderdiği bildirildi. Bu doğrultuda Lis'e yeni bir ödeme planı sunulduğu ve ilk etapta 75 bin Euro ödeme yapıldığı belirtilerek, "Lis, Sportif Direktörümüz Tuna Üzümcü ve Genel Müdürümüz Atakan Atalay ile yapmış olduğu görüşmede 10 Mayıs'ta 100 bin Euro daha ödenirse sözleşmesini sonlandırmayacağına dair söz vermiştir. Ancak Polonya'daki menajeri, kulübümüzün anlaşma evrakını imzalamasını engelleyerek futbolcuyu derhal fesih yapmaya zorlamıştır. Bu gelişmeler sonrasında Mateusz Lis'in taraftarımıza olan bağlılığı ve takıma göstermiş olduğu aidiyetine bakılarak, derhal fesih yapmaması için verdiği söze güvenerek 10 Mayıs'a kadar 100 bin Euro ödenecek şekilde anlaşılmıştır" denildi. Ancak Lis'in Hatayspor maçının ardından kulüple temas kurmadan Türkiye'yi terk ettiği aktarıldı.

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