Altay’ın çilesi sona erdi

ALTAY, sezonun son maçında Kasımpaşa'ya evinde 4-2 yenilerek Süper Lig'e buruk veda etti. 31. dakikada Rodriguez direğe takıldı. 35'te Eysseric'in serbest vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Umut kaleci Cihan ile karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 0-2.
45+1'de Ceyhun'un ortasında kale önünde kafayı vuran İbrahim Öztürk ağları sarstı: 1-2. 50'de Fall'un pasında Eysseric'in plaseyle topu ağlara gönderdi: 1-3. 63'te Hajradinovic'in akıl dolu pasında kale önündeki Umut net fırsatı gole çevirdi: 1-4. 81'de Travnik'in ceza sahasında elle oynaması sonrası Altay'ın kazandığı penaltı atışında Kappel hata yapmadı: 2-4. ■ BERKE ÖZBAY
RODRİGUEZ VEDA ETTİ
Altay'ın Şilili yıldızı Martin Rodriguez, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından siyah-beyazlı kulübe veda etti. Yıldız futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine teşekkür etti. Rodriguez, "Takım arkadaşlarımdan, teknik heyete, yönetime ve taraftara teşekkür ederim" dedi.