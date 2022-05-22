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Haberler Altay Altay’ın çilesi sona erdi

Altay’ın çilesi sona erdi

Siyah-beyazlılar sezonun son maçında evinde Kasımpaşa’ya da mağlup oldu ve Süper Lig’e yenilgiyle veda etti. Konuk ekibin golleri Eysseric (2) ve Umut Bozok’tan İzmir ekibinin golleri ise İbrahim ve Kappel’den geldi

22.5.2022

Altay’ın çilesi sona erdi

ALTAY, sezonun son maçında Kasımpaşa'ya evinde 4-2 yenilerek Süper Lig'e buruk veda etti. 31. dakikada Rodriguez direğe takıldı. 35'te Eysseric'in serbest vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Umut kaleci Cihan ile karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı: 0-2.

45+1'de Ceyhun'un ortasında kale önünde kafayı vuran İbrahim Öztürk ağları sarstı: 1-2. 50'de Fall'un pasında Eysseric'in plaseyle topu ağlara gönderdi: 1-3. 63'te Hajradinovic'in akıl dolu pasında kale önündeki Umut net fırsatı gole çevirdi: 1-4. 81'de Travnik'in ceza sahasında elle oynaması sonrası Altay'ın kazandığı penaltı atışında Kappel hata yapmadı: 2-4. ■ BERKE ÖZBAY

RODRİGUEZ VEDA ETTİ
Altay'ın Şilili yıldızı Martin Rodriguez, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından siyah-beyazlı kulübe veda etti. Yıldız futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine teşekkür etti. Rodriguez, "Takım arkadaşlarımdan, teknik heyete, yönetime ve taraftara teşekkür ederim" dedi.

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