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Altay’ın çilesi sona erdi

Siyah-beyazlılar sezonun son maçında evinde Kasımpaşa’ya da mağlup oldu ve Süper Lig’e yenilgiyle veda etti. Konuk ekibin golleri Eysseric (2) ve Umut Bozok’tan İzmir ekibinin golleri ise İbrahim ve Kappel’den geldi