Altay korku tünelinde

Spor Toto Süper Lig'e evindeki Kasımpaşa maçıyla veda ederek sezonu tamamlayan Altay, resmen korku tüneline girdi. Kasımpaşa maçı öncesi genel kurulda kulübün sahipsiz kalmaması için aday olarak başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve kurmaylarını zorlu bir hafta bekliyor. Pinares, Lis, Bamba, Paixao ve Aka'nın sezon içinde veda ettiği Altay'da yönetim, mevcut futbolcuların alacaklarını ödeyerek takımda tutmak için bir hafta içinde acilen en az 50 milyon liralık bir kaynak yaratmak zorunda. Henüz finansal bir desteği olmayan Dündar ve ekibinin mevcut futbolcu alacaklarını ödememesi halinde kulübü yaptırımlar bekliyor.



TÜM TAKIM DAĞILABİLİR

Yeni sezonda da takviye yapamayacak olan kulübe iki dönem daha transfer yasağı gelmesi öngörülürken, Büyük Altay puan silme gibi cezalarla da karşılaşabilir. Ayrıca ödemelerin yapılmaması halinde futbolcuların vedasına engel olamayacak olan İzmir ekibi, Birinci Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak için sadece altyapıdan destek alabilecek.

KALECİ LİS KAÇTI BONSERVİSTEN OLDU

Altay, sezon başında transfer ettiği ve performansıyla transferin gözdesi olan kaleci Mateusz Lis'in alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle bonservis gelirinden oldu. G.Saray ve Beşiktaş'ın takibindeki Polonyalı eldiven için Altay'ın en az 3 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi vardı.



RODRİGUEZ GİRESUN YOLCUSU

Kasımpaşa maçının bitiminde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarlara veda eden Martin Rodriguez'in Giresunspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif Direktör Tuna Üzümcü'nün 25 Mayıs'a por Sporkadar protokol yaptığı Rodriguez'in 220 bin Euro alacağı da öğrenildi. Yeni yönetim bu tarihe dek bu rakamı yatırırsa futbolcunun fesih hakkı ortadan kalkacak. Altay'la sözleşmesinde özel bir madde bulunan Rodriguez, 300 bin doları getirmesi halinde ayrılıp Giresun'a imza atabilecek. 27 yaşındaki futbolcu 31 maçta 3 gol bir asistlik performans sergilemişti.





GENEL KURUL KARARI KAPIDA

Altay'da 20 Mayıs Tarihi'nde gerçekleşen genel kurulda göreve soyunan Ayhan Dündar ve yönetim kurulunun yeniden kongre kararı alması gündemde yer alıyor. Finansal kaynağı olmayan yeni yönetim, camianın dinamiklerini harekete geçirmek için görüşmelere başlarken kaynak yaratamaması halinde seçime gitmeyi planlıyor. İstifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve adaylıktan çekilen İbrahim Akman'ın yönetime destek verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.



■ BURAK HAKERLER