Biri sevindi diğeri üzüldü

Altay’ın erkek takımı küme düşerken, kadın takımı ise Süper Lig’de kaldı
24.5.2022
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ALTAY'DA bir sevinç bir de üzüntü yaşandı. Erkek takımı bir alt kümeye düşerken, kadın futbol takımı ise Kadınlar Süper Ligi Play-Out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı. A Grubu'nu 9. sırada tamamlayan Altay, B Grubu'nu son sırada tamamlatan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile kümede kalmak adına Play- Out maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyahbeyazlılar, evine avantajlı dönmüştü. İzmir temsilcisi, ikinci maçı da 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'de kalmayı başardı. Maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.