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Haberler Altay Biri sevindi diğeri üzüldü

Biri sevindi diğeri üzüldü

Altay’ın erkek takımı küme düşerken, kadın takımı ise Süper Lig’de kaldı

24.5.2022

Biri sevindi diğeri üzüldü
ALTAY'DA bir sevinç bir de üzüntü yaşandı. Erkek takımı bir alt kümeye düşerken, kadın futbol takımı ise Kadınlar Süper Ligi Play-Out ikinci maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de kalmayı başardı. A Grubu'nu 9. sırada tamamlayan Altay, B Grubu'nu son sırada tamamlatan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile kümede kalmak adına Play- Out maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan siyahbeyazlılar, evine avantajlı dönmüştü. İzmir temsilcisi, ikinci maçı da 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'de kalmayı başardı. Maç sonunda siyah-beyazlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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