Altay’da bir yıldız daha kaçtı

Spor Toto Süper Lig'de maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir sezon tutunabilen Altay, elindeki yıldızları birer birer kaybediyor. Siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı olarak fesheden Bamba, Paixao, Pinares, Mateusz Lis ve Serge Aka'nın ardından İranlı sol bek Naderi de takımdan ayrıldı. Yeni göreve gelen başkan Ayhan Dündar ve ekibi Naderi için yatırılması gereken 188 bin Euro'luk kaynağı bulamayınca İranlı sol bek fesih hakkını kullanarak takımdan ayrılan 6. futbolcu oldu.

RODRİGUEZ GİDEBİLİR

Kiralıklar Thaciano ve Rayan'ın da vedalaşarak kulüplerine döndüğü Altay'da Martin Rodriguez de vedaya hazırlanıyor. Kulübe 220 bin Euro'luk alacağı nedeniyle ihtarname çeken Şilili orta saha oyuncusuyla bugüne kadar özel protokol yapılmıştı. Giresunspor ile anlaşma sağlayan Rodriguez ile yeni yönetimin bir araya geldiği ve kulüpte kalmak istemediğini ilettiği öğrenildi. Bugün saat 24.00'e kadar Rodriguez'e ödeme yapılmazsa Şilili futbolcu da fesih hakkını kullanacak. Yabancılardan sadece Eric Björkander'in sözleşmesi devam ederken Andre Poko, Khaly Thiam ve Leandro Kappel'in ise kulüple olan sözleşmeleri bitti. ■ BURAK HAKERLER

YERLİ OYUNCULAR DA VEDA HAZIRLIĞINDA

ALTAY'DA geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongre sürecini bekleyen yerli yıldızlar da kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Yerlilerden sadece kadro dışı kalan Murat Akça kulübe ihtarname çekerken, stoperin ödemesi yapılarak fesih hakkının önüne geçilmişti. Cihan, Ozan, İbrahim, Özgür, Cebrail, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz'in kontrat süreleri sona ererken A takımda görev alan oyunculardan sadece Murat Akça, Kazımcan ve Eren'in mukaveleleri devam ediyor. Transfer yasağı bulunan kulüpte, yeni yönetimin bir an önce futbolcularla masaya oturarak yeni sözleşme yapması gerekiyor. Aksi halde Altay, 1. Lig'de önümüzdeki sezon sahaya çıkacak on bir bulamayacak ve U-19 takımıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

KAZIMCAN'A TEKLİF YOK

Altay'da mevcut kadrodaki futbolcuların geleceği merak konusu olurken, yeni yönetimin satışından önemli bir kaynak yaratmayı planladığı Kazımcan Karataş'a henüz bir resmi teklif gelmedi. Özellikle ikinci yarıda G.Saray, Beşiktaş ve son olarak şampiyon Trabzonspor'un radarında olan 19 yaşındaki Kazımcan için sezonun bitmesine rağmen ciddi bir adım atılmadı. Yönetim ciddi bir bonservis bedeli ile genç yıldızını satarak yeni sezon öncesi önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.

MİLLİ TAKIMDAN DAVET GELDİ

Bu arada Kazımcan Karataş, Türkiye U21 Milli Takımı'nın 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildi. 19 yaşındaki yıldız adayı, Türkiye U21 Milli Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında İstanbul'da Kazakistan ile deplasmanda Danimarka ile karşılaşacağı maçların aday kadrosunda yer alacak.