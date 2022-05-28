Spor Toto Süper Lig'de sadece bir sezon tutunabilen ve borç yüküyle 1. Lig'e dönen Altay'da kaptan İbrahim Öztürk Yeni Asır Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı. Altay'da 5. sezonunu geride bırakan 41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Altay'ın kaybedecek vakti yok" derken yerli oyuncular olarak yeni yönetimden somut bir adım beklediklerini ifade etti.

'ARTIK TOP YÖNETİMDE'

Mevcut kadroda kendisi ile birlikte 9 yerli futbolcunun sözleşmesinin bittiğini ifade eden Öztürk, birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirterek "Ya hep, ya hiç" diye konuştu. "Yarın bile çok geç olabilir" diyen tecrübeli kaptan, "Sezon devam ederken fesih yapanlar oldu. Sezon sonu beklenebilirdi. Ben arkadaşlarımla konuşarak sezonu tamamlamamızı, hep birlikte hareket etmemizi söyledim. Beni kırmadılar. Sivas'ta ve Kayseri'de de benzer durumu yaşadım. Tecrübelerimi onlarla paylaştım. Ancak sezon bitti ve artık somut adımlar atılması gerekiyor. Bütçeyi, planı görmek istiyoruz. Bunların olmaması kafada soru işareti yaratıyor. Artık top yönetimde. Bu kadroyu korumazsak birçok seneyi kaybedebiliriz" dedi.

BİZ DE SORUMLUYUZ!

GEÇTİĞİMİZ sezon birçok sorunla boğuştuklarını belirten İbrahim Öztürk, "Maddi, manevi bir çok sıkıntının yanı sıra demek ki bizim de performansımız kümede kalmak için yeterli değildi. Biz de düşmenin sorumlusuyuz, biz de sebep olduk. Bu nedenle arkadaşlarımızla, "Taşın altına elimizi sokalım" dedik. Bu süreçte takımı yalnız bırakmadık. Sezonu tamamladık. Benim için Büyük Altay'dır öncelikli olan. Bunun için mücadele veriyorum. Başarılı olursam mutlu olurum, ancak olamazsam da vicdanım rahat" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER