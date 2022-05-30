Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi mali sıkıntılarla boğuşan Altay'da yeni başkan Ayhan Dündar, camiaya seslenerek dayanışma istedi. FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak siyah-beyazlılarda oyuncuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin sona ermesi camiada endişeye neden olurken, başkan Ayhan Dündar zorlukları dayanışma ile aşabileceklerini ifade etti. Dündar, "Transfer yasağı nedeniyle filiz lisans bile çıkartamıyoruz. Amatör transfer yapamıyoruz. Yeni sezonda Altay'ın altyapı ağırlıklı bir kadrosu olacağı tartışılmaz gerçek. Bunu harmanlamak önemli olan. Altay'ın misyonu üretmektir. Ben altyapıcıyımdır. Gençlere değer veren bir insanım, onlar için fırsat olacak. Onlara yol gösterecek, haklarını savunacak ağabeyler de yanlarında olacaktır. Altay küllerinden doğacak kapasiteyi sahip kulüptür" dedi.



BURTEÇİN'İN TORUNLARIYIZ

Dündar, "Savaş vereceğiz, belki bir hikaye yazacağız. Takıma ağabeylik yapmasını istediğimiz oyuncularımızın tarihi sorumluluğu yerine getireceklerine inanıyorum. Hepsiyle belki olmayacak ama aile ortamını oluşturacağız. Şampiyonluk, Play-Off ütopik şeyler. Altay'da yürekli insanlar var, bu işin altından kalkarız. Taraftar desteğini esirgemesin. Biz dinamiklerimize güveniyoruz, yeter ki yan yana durmayı başarabilelim. Biz rahmetli başkanımız Rıdvan Burteçin'in yaktığı ahlak meşalesini taşıyan torunlarız. Bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz, kimse kaygı yaşamasın." dedi.

RODRİGUEZ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Altay'da birçok oyuncu takımdan ayrılırken Rodriguez'in geleceği de merakla bekleniyor. Şilili 220 bin Euro'luk alacağı 31 Mayıs tarihine kadar yatırılmazsa serbest kalacak. Giresun ile prensip anlaşmasına varan Rodriguez'in sözleşmesinde "300 bin dolar getirirse" serbest kalır maddesi bulunuyor. Kulüp 220 bin Euro'yu yatırdığı takdirde, Şilili oyuncunun hem alacağını sıfırlayacak hem para kazanacak.