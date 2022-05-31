Altay’da Cebrail gitti

Cebrail Karayel "Başta Büyük Altay camiasına, beraber mücadele verdiğim takım arkadaşlarım, teknik heyet, büyüklerim ve kardeşlerime, bizler için gece gündüz çalışan kulüp personelimize, beni en başından beri bağrına basan Büyük Altay taraftarına her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Belki yine, yeniden yollarımız kesişir, belki bir daha kesişmez. Ama her zaman kalbimin en güzel yerinde, en samimi duygularımda Büyük Altay var olacaktır. Haklarınızı helal edin" şeklinde konuştu. İsmi Konyaspor'la anılan Cebrail, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 2462 dakika sahada kalıp 1 gol, 4 asistle oynadı.

RODRIGUEZ'İN PARASI YATIRILDI

Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez'e serbest kalmaması için son ödeme gününde 220 bin Dolar yatırıldı. Siyah-beyazlılar böylelikle oyuncu ile davalık olmaktan kurtulurken, sözleşmesi devam eden Rodriguez bonservisini almak için Altay'a 300 bin dolar ödemek zorunda kaldı. Şilili futbolcunun tek taraflı fesih yapmasını engelleyerek yeni sezon alacağını da ödemekten kurtulan Altay'ın toplamda 1 milyon 250 bin Euro olası borçtan kurtulduğu ifade edildi. Talipleri olan ve kulübe veda eden Martin Rodriguez'in yaz transfer döneminde İzmir temsilcisine 300 bin dolar ödemesine kesin gözüyle bakılıyor.

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