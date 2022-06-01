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Haberler Altay Altay’da işlem tamam

Altay’da işlem tamam

1.6.2022

Altay’da işlem tamam
Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay, uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyor. Paixao, Bamba, Lis ve Pinares gibi futbolcularının alacaklarını ödeyemeyen siyah-beyazlı kulüp, transfer yasağı da almıştı. Yeni başkan Ayhan Dündar yönetiminde kaynak arayışına giren Altay, Şilili futbolcusu Martin Rodriguez için kaynak buldu. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 220 bin dolarlık son taksitini de ödeyerek, kadroda tuttu. Yurt içi ve yurt dışından birçok talibi bulunan Rodriguez'in, Altay ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Şilili futbolcunun sözleşmesinde 300 bin dolar karşılığında serbest kalır maddesinin bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, bu hamleyle hem bir davadan daha kurtulurken, hem de az da olsa futbolcunun satışından kar elde etmeyi amaçlıyor. Öte yandan tecrübeli sağ bek Cebrail Karayel veda etti. ■ BURAK HAKERLER
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