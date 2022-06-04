Golcü de yok kaleci de!

Spor Toto Süper Lig'de tutunamayan Altay'da, yeni sezon öncesi maddi imkansızlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor. Alacakları nedeniyle henüz sezon tamamlanmadan sözleşme fesih haklarını kullanan futbolcuların yanı sıra sözleşmelerin de sona ermesiyle elde kaleci ve golcü kalmadı. Hücum hattında forma giyen Daouda Bamba ve Marco Paixao, alacaklarını tahsil edemedikleri nedeniyle sözleşmelerini feshetmişlerdi.

Takımda kiralık olarak forma giyen Ahmed Rayan da sezon bitimiyle birlikte kulübüne geri döndü. Geçen sezon sakatlanarak sezonu kapatan Deniz Kadah'ın ise sözleşmesi bitti.

DESTEK ALACAKLAR

İzmir temsilcisi benzer tabloyu 1 numaralı mevkide de yaşıyor. Siyah-beyazlılar da yine sezon devam ederken sözleşmesini fesheden 1 numara Mateusz Lis elden kaçarken sözleşmesi sona eren diğer file bekçileri de takımdan ayrıldı. Kontratı sona eren Cihan Topaloğlu Sakaryaspor'a imza atarken boşta olan sadece Ozan Özenç kaldı. Yönetim sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki file bekçisiyle anlaşıp takımda tutmanın planlarını yapıyor. Transfer yasaklısı Altay kadrodan kalacak oyunculara göre U-19 Takım'dan destek alacak. ■ BURAK HAKERLER

ANDRE POKO'YA KATAR'DAN TEKLİF

Altay'da sözleşmesi sona eren yabancı oyunculardan Andre Poko'nun da siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlandığı iddia edildi. Poko'ya son dönemde Katar ekiplerinin talip olduğu ve astronomik rakamlar sunduğu belirtildi. Mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kuran 29 yaşındaki futbolcunun yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. İzmir ekibinde geçen sezon 300 bin Euro'ya oynayan Gabonlu ön libero yeni sezon için yönetimden yıllık 700 bin Euro talep etmişti.