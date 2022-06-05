Altay’da sessizlik hakim

Spor Toto Süper Lig'de küme düşerek 1 yıl sonra 1'inci Lig'e dönen Altay'da yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya yönelik belirsizlik sürüyor. Siyahbeyazlı ekiple sözleşmesi sona eren oyuncular bir bir yuvadan koparken bu isimlerden Ceyhun Gülselam'ın Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Geçen sezon takımı ile 22 maça çıkan oyuncu bu süreçte 1 gol kaydetti. Ayrıca Poko'nun da takımda kalmasının zor olduğu kaydedildi. Geçen sezon 300 bin Euro'ya oynayan Gabonlu ön liberonun yeni sezon için 700 bin Euro talep ettiği öne sürülmüştü.

KAPTAN'DAN MESAJ

Bu arada sözleşmesi sona eren kaptan İbrahim Öztürk, kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Benim önceliğim Altay. 1'inci Lig'den bazı teklifler alıyorum ancak durumum belli olmadan adım atmayacağım. Altay'ın transfer yasağı var, şu durumda önceliğim kendi kulübüm. Keşke Süper Lig'deki kadromuz korunsaydı, mevcut kadroyla yeniden Süper Lig'e çıkabilecek güçteydik" şeklinde yorumda bulundu.