Altay eskilere sarıldı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi geçmiş borçlar ve transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Altay'da yönetim eskilere sarıldı. Süper Lig kadrosundan bir çok yıldız ile yolları ayırmak zorunda kalan, iç transferde de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar kulüpte daha önce forma giymiş eski yıldızları takıma döndürmek istiyor. Başkan Ayhan Dündar ve ekibi, Altay'da iki sezon forma giydikten sonra yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası takımdan ayrılan stoper Gençer Cansev'e ilk teklifini iletti. Altay ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan 33 yaşındaki futbolcunun teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, yine 2020-2021 sezonunda forma giyip tek taraflı fesih yaparak ayrılan Jasmin Scuk'un da nabzını yokladı.

DAVASI SÜRÜYOR

31 yaşındaki Boşnak oyuncunun kulüpten alacağı olan 450 bin Euro'luk nedeniyle halen CAS'ta davası devam ediyor. Yönetim, geçmiş dönem alacağını talep eden Scuk ile pazarlıklarını sürdürüyor. Altay, transfer yasağı ve maddi sıkıntılar nedeniyle sözleşmesi biten yıldızları elinde tutmaya zorlandığı bu dönemde Gençer ve Scuk'u kadroya katarak rahat bir nefes almak istiyor. ■ BURAK HAKERLER

BASKAN DÜNDAR: BİR OYUNCU BİLE ÖNEMLİ!

ALTAY Başkanı Ayhan Dündar, gece gündüz kulüp için çalıştıklarını vurgulayarak, "Daha önce kulüpte forma giyen Gençer Cansev ve Jasmin Scuk ile görüştük. Durumlarına bakacağız. Bizim için her oyuncu çok çok önemli" diye konuştu.

DENİZ KADAH SICAK BAKIYOR

Altay yönetimi iç transferde sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile anlaşmaya oldukça yakın. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan golcü oyuncu ile görüşme yapan Başkan Ayhan Dündar, gurbetçi yıldızı takımda kalmaya büyük oranda ikna etti. Dündar'ın, Deniz Kadah ile yaptığı görüşmede, 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayalım. Sana ihtiyacımız var' sözlerini ilettiği ve 36 yaşındaki yıldız futbolcudan olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Deniz Kadah ile maddi şartları masaya yatıracak olan siyah-beyazlı yönetim daha sonra anlaşmayı resmiyete dökecek. Yönetim, iç transferde görüşme yaptığı kaptan İbrahim Öztürk, kaleci Ozan, Özgür, Tolga, Zeki, Ceyhun Gülselam ile yabancılar Ander Poko, Leandro Kappel, Thiam gibi isimlerle ise henüz hiç bir mesafe kat edemedi.

TOROS DA GÜNDEMDE

YENİ sezon öncesi sözleşmesi devam eden teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yola devam edip, etmeyeceği belli olmayan Altay'da yönetimin alternatif isimlerin başına Mesut Toros'u koyduğu öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve geldiği siyah-beyazlı takımın küme düşmesine engel olamayan Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılması halinde yeni yönetimin, Altaylı kimliğiyle bilinen Toros'u dümene geçirebileceği öğrenildi. Altay'da futbola başlayan 53 yaşındaki Toros, siyah-beyazlı kulüpte altyapıda ve A takımda antrenörlük yaptıktan sonra 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de teknik direktörlük görevi üstlenmişti.