Altay’da Rodriguez paniği

TFF Birinci Lig'e geri dönen ve maddi sıkıntılar nedeniyle elindeki mevcut kadroyu tutmakta zorlanan Altay'da Martin Rodriguez paniği yaşanıyor. Geçmiş sezon içindeki alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Şilili orta saha oyuncusuna, Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim ödeme yaparak olası tek taraflı feshin önüne geçmişti. 27 yaşındaki futbolcunun son transfer taksidinin yaklaşması yeni yönetimi yine kaynak arayışına itti. Rodriguez'in kalan alacağı olan 135 bin Euro'nun en geç 15 Haziran'a kadar yatırılması gerekiyor. Aksi takdirde Martin Rodriguez, tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalacak.

BEŞ YILDIZ FESİH YAPTI

Sözleşmesinde '300 bin dolar getirirse serbest kalır' maddesi bulunan başarılı futbolcu için Altay Kulüp Başkan'ı Ayhan Dündar kaynak arıyor. Siyah-beyazlılarda; Bamba, Marco Paixao, Lis, Pinares ve Naderi sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. ■ BURAK HAKERLER

KAZIMCAN'A KARTAL TALİP

ALTAY'DA Kazımcan Karataş için Beşiktaş bir kez daha devreye girdi. Kartal'ın Rıdvan Yılmaz'ın yerine transferini planladığı 19 yaşındaki futbolcu için Altay Kulüp Başkanı Ayhan Dündar, minimum 2 milyon Euro bonservis belirlediklerini söyledi.