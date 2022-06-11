Kazımcan’ı kim kapacak?

Süper Lig'e veda eden ve maddi sıkıntılar nedeniyle sıkıntılı olan Altay'da Kazımcan trafiği yaşanıyor. Transfer tahtası kapalı olan siyah-beyazlıların genç yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bilinirken gelecek hafta açılacak transfer sezonuyla birlikte taliplerinin de artması bekleniyor.



İKİ KULÜP DEVREDE

Şu ana dek Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Belçika'dan Westerlo'nun nabız yokladığı oyuncuyla ilgili Beşiktaş iddiası da konuşulsa da İstanbul temsilcisinin önümüzdeki günlerde resmi adımları atacağı ileri sürüldü. Bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlenen oyuncuya gelen teklifler konusunda acele etmeyeceklerini yineleyen Altay Başkanı Ayhan Dündar, Ümit Milli Takım'da görev alan 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından en az yüzde 25 pay alacaklarını dile getirdi.



"UCUZA GİTMEZ"

Dündar, "Kardan mı direkt pay mı olur bilemiyorum. Bu alacağımız bonservis ücretine göre şekillenecek. Kazımcan'ı ucuza satma pişmanlığı yaşamak istemiyoruz. Geleceği olan bir oyuncu. Değerini bulduğunda gidebilir" dedi. Genç yıldız geçen sezon 22 maçta 1399 dakika görev aldı.

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