Altay'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Birçok yıldızı ile tek taraflı fesih nedeniyle yolları ayırmak zorunda kalan İzmir ekibi, sözleşmesi sona eren iki yıldızını da elinden kaçırmak üzere. Yönetimin teklifini kabul etmediği ileri sürülen kanat oyuncusu Kappel ve orta saha Thiam'ın Pendik ile el sıkıştığı öğrenildi. 1. Lig'e yükselen İstanbul ekibinin iki yıldız ile de sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Bu arada Rodriguez'e yarına kadar son transfer taksidi olan 135 bin Euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, sözleşmesinde 300 bin dolar karşılığında serbest kalma maddesi olan oyuncuyla el sıkışacak. Rodriguez'in bonservisini almak için alacağını silip, kulübe ödeme yapması bekleniyor. Şilili ismin anlaşmaya yanaşmaması halinde Altay transfer taksidini yatırıp, oyuncunun 300 bin dolar ödeme yapmasını bekleyecek