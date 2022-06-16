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Altay’da değişim

Teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun iç transferde somut adımların atılmaması üzerine ayrılacağı, yerine de Toros’un geleceği öne sürüldü.

16.6.2022

Altay’da değişim

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun görevini bırakacağı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de son 8 haftada görev yapan ve sözleşmesi devam eden Sinan Kaloğlu'nun iç transferde yönetimin somut adımlar atmaması nedeniyle görevinden ayrılacağı ifade edildi. Genç teknik adamın transfer yasağının sürmesi ve kadroda sadece genç oyuncuların kalması nedeniyle görevi sürdürmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

MESUT TOROS İKİNCİ KEZ
Yönetim, Sinan Kaloğlu'nun ayrılması halinde boşluğu Nazilli Belediyespor'u 3. Lig'de şampiyon yapan Mesut Toros ile doldurmak istiyor. Toros, altyapısından yetiştiği Altay'a ikinci kez teknik direktör olarak dönebilir. 9 puan geride aldığı Nazilli'yi 3. Lig'de şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan Toros, geçtiğimiz sezon da 24 Erzincanspor ile Play-Off mücadelesi verdi.

THİAM İLE KAPPEL PENDİK'TE
Altay'la olan sözleşmeleri sona eren Khaly Thiam ve Leandro Kappel'in yeni adresi belli oldu. İki yıldız ismin Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Senegalli orta saha Thiam geçtiğimiz sezon 33 maçta oynarken, iki gol, bir de asist yaptı. Surinam asıllı Hollandalı forvet Kappel ise forma giydiği 40 karşılaşmada rakip ağları 5 kez sarstı, 6 golün pasını verdi.

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