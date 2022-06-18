Martin kabul etmedi

Altay'da mevcut kadrodan Martin Rodriguez de kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin 135 bin Euro tutarındaki son transfer taksidini de ödeyip serbest kalmasını engellediği Şilili orta saha oyuncusu, takımda kalmak istemediğini kesin olarak yönetime bildirdi. Kendisine kulüp arayan futbolcu sözleşmesinde yazan 300 bin Dolar'ı getirdiği takdirde serbest kalacak. Martin ile Süper Lig'den Giresunspor bir dönem ilgilenmişti. 27 yaşındaki futbolcunun Şili ekipleriyle de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Martin, 29 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 1 de asist üretmişti.

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