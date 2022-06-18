  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Martin kabul etmedi

Martin kabul etmedi

Son transfer taksidi ödenip serbest kalması engellenen Şilili orta saha takımda kalmak istemediğini bildirdi

18.6.2022

Martin kabul etmedi
Altay'da mevcut kadrodan Martin Rodriguez de kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin 135 bin Euro tutarındaki son transfer taksidini de ödeyip serbest kalmasını engellediği Şilili orta saha oyuncusu, takımda kalmak istemediğini kesin olarak yönetime bildirdi. Kendisine kulüp arayan futbolcu sözleşmesinde yazan 300 bin Dolar'ı getirdiği takdirde serbest kalacak. Martin ile Süper Lig'den Giresunspor bir dönem ilgilenmişti. 27 yaşındaki futbolcunun Şili ekipleriyle de görüşme halinde olduğu öğrenildi. Martin, 29 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 1 de asist üretmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA