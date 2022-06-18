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Haberler Altay Murat Akça’ya kanca

Murat Akça’ya kanca

18.6.2022

Murat Akça’ya kanca
Altay'da, alacakları ödenip tek taraflı feshi önlenen stoper Murat Akça'ya Süper Lig'den talip var. Murat için ligin yeni ekibi İstanbulspor ve Antalya'nın devrede olduğu ve resmi bir teklifle Altay'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Yönetim, mevcut oyuncuları kadroda tutmayı planlarken, Murat için cazip bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakabileceği belirtildi. 2020-2021 sezonunun devre arasında Yeni Malatya'dan Altay'a transfer olan 31 yaşındaki stoper de takımda kalıp kalmama konusunda kararsız.
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