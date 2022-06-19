Büyük balık kaçtı

Spor Toto Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle 1. Lig'e düşen Altay büyük balık kaçırdı. Alacağı ödenmeyince fesih hakkını kullanan kaleci Mateusz Lis'in İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile 5 yıllık sözleşme yapması, siyah-beyazlıları kahretti. Sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan oyuncuya ve Polonya'daki eski kulübüne borçlu kalan İzmir temsilcisi, Lis'in transferinden milyon Euro'luk bonservis geliri elde etme şansını da kaçırdı. Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim, Polonyalı file bekçisinin transferiyle ilgili önceki dönemde görev yapan Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimi hedef gösterdi.



YENİ YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada kaleci Mateusz Lis'in 175 bin Euro alacağının ödenmemesi üzerine 1 Nisan'da kulübe ihtarname gönderdiği, 15 Nisan'a kadar ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalma hakkı kazanmasına rağmen yıldız oyuncunun 30 Nisan'a kadar iyi niyet çerçevesinde kulüpte kaldığı belirtildi.



KRAKOW'A DA 600 BİN EURO BORÇ

Altay'ın Lis'in eski kulübü Polonya ekibi Wisla Krakow'a 600 bin Euro ödenmemiş bonservis ücreti borcu olduğu bildirildi. Kaleci Lis'in Southampton'dan alacağı ücret, Altay'la 3 yıllığına anlaştığı 1 milyon 350 bin Euro'dan düşük olması halinde siyah-beyazlılar aradaki farkı da ödemek zorunda kalacak. Yeni yönetimin 25 yaşındaki kalecinin alacaklarını ödeyerek yeni sözleşme imzalama ve satıştan pay alma teklifinde bulunmuş ancak bu teklif sonuçsuz kalmıştı.



TRANSFERİN GÖZDESİYDİ

Altay Süper Lig'e çıktığı ilk sezonun ardından küme düşerken, kaleci Mateusz Lis ise performansıyla transferin gözdesi olmuştu. Polonyalı eldivene Süper Lig'den de bir çok talip çıkmış özellikle G.Saray ve Beşiktaş'ın listesine girmişti. Ancak 25 yaşındaki genç eldivenin yeni durağı Premier Lig oldu.

KAZIMCAN PAZARLIĞIKAZIMCAN

Altay ile Beşiktaş arasında Kazımcan Karataş'ın transferiyle ilgili pazarlıkların bu hafta içinde hız kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Kazımcan'ın transferi-transferine karşılık 15 milyon lira bonservis bedeli ne önermiş, bu parayı da taksitle ödeme tekli-teklifinde bulunmuştu. İzmir ekibi futbolcu için finde teklien az 2 milyon Euro talep ederken, İstan-en İstanfinde bul ekibinin yeni bir teklifle daha siyahbeyazlıların kapısını çalması bekleniyor.