Altay’da işlem tamam

Spor Toto Süper Lig'den bir sezon sonra 371 milyon lira borçla 1. Lig'e dönen Altay'da yönetim iç transferde hedefi 12'den vurmaya hazırlanıyor. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, transfer yasağı nedeniyle mevcut kadroda sözleşmesi sona eren isimlere yönelirken üç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Sportif direktör Tuna Üzümcü, ilk etapta sözleşme şartlarını kabul etmeyen kaptan İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Özenç'i ikna etmeyi başardı. İzmir'de kalmaya sıcak bakan üç oyuncu ile 1-2 gün içinde son bir görüşme daha yapılıp ufak pürüzler giderilecek.



FİRE VERMEK İSTEMİYORLAR

İç transferde fire vermek istemeyen siyahbeyazlılar, sözleşmesi sona eren yerli yıldızlar Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah ile de en kısa sürede masaya oturacak. Bu dört oyuncuya da yenilenmiş bir teklif sunacak olan yönetim, yabancı oyuncuların durumunu da takip ediyor. Sezon bitimiyle birlikte boşa çıkan Kappel, Poko ve Thiam özellikle Pendikspor gibi iddialı ekiplerle görüşmelerini sürdürüyor. Üç yabancı oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşma yapmaması halinde Altay yeniden devreye girip ikna turlarına başlayacak.

■ BURAK HAKERLER