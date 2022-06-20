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Haberler Altay Kaloğlu da kalıyor

Kaloğlu da kalıyor

Siyah-beyazlılar, genç teknik adam ile görüşerek yeni sezon için ikna etti. Belirsizlik sona erdi

20.6.2022

Kaloğlu da kalıyor
Altay'da yönetim, sezon öncesi teknik direktör belirsizliğine de noktayı koydu. Siyah-beyazlı ekiple, sözleşmesi devam eden ve sezon bitimiyle birlikte Almanya'da ailesinin yanına tatile giden Sinan Kaloğlu da kesin olarak takımda kaldı. Yönetimin, İbrahim, Özgür ve kaleci Ozan'ı ikna etmesi sonrası genç teknik adamla yapılan son görüşmede yeni sezon için anlaşma sağlandı. Bu hafta içinde İzmir'e gelmesi beklenen Kaloğlu'nun, kadro yapılanması için çalışmalara katılması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte, yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle deneyimli teknik adam Mesut Toros'un da ismi gündeme gelmişti. Geçen sezon ilk teknik direktörlük deneyimini Altay'da yaşayan 41 yaşındaki Sinan Kaloğlu, 8 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 0.63 puan ortalaması yakalamıştı.
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