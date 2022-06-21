Altay gaza bastı

Spor Toto 1. Lig'de büyük bir borç yükünün altında hayatta kalma mücadelesi veren Altay'da yönetim iş bitiriyor. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Özenç, kaptanlar İbrahim Öztürk ve Özgür Özkaya ile prensipte anlaşmış, eski oyuncusu Sefa Özdemir'i de kulübe döndürmüştü. İzmir ekibinin son hamlesi ise Gençer Cansev oldu. Altay yönetimi, kulüpte daha önce forma giyen ve sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple sözleşme yapmayan Gençer Cansev ile de anlaştı. Tecrübeli stoper de yeni sezonda siyah-beyazlı ekipte forma giyecek. Altay'ın yeni hedefinde ise kulüple alacakları nedeniyle davalık olan Jasmin Scuk var.



PAZARLIK SÜRÜYOR

Jasmin Scuk'un kulüpten alacağı olan 450 bin Euro nedeniyle halen CAS'ta davası devam ediyor. Yönetim, Scuk ile pazarlıklarını sürdürüyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Altay'da kadro yapılanması devam ederken, siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına da ay sonu itibariyle başlayacak. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanacak olan İzmir ekibi, 27 Haziran'da Afyon'da ilk etap kampına girmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını da Afyon'da yapmayı planlıyor.

KALOĞLU GELİYOR

Altay yönetiminin yeni sezon için de prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Sinan Kaloğlu'da hafta sonuna kadar İzmir'de olacak. Sezon bittikten sonra ailesinin yanına Almanya'ya giden Kaloğlu, kente gelerek yönetimle son görüşmeleri yaptıktan sonra yeni sezon için kolları sıvayacak.

RODRİGUEZ ABD YOLCUSU

Altay ile sözleşmesi devam eden Martin Rodriguez Amerika yolcusu. Yönetim, geçtiğimiz hafta 135 bin Euro tutarındaki son transfer taksidini de ödeyerek serbest kalmasını engellediği Şilili orta saha oyuncusunun MLS ekibi DC United ile anlaşma sağladığı öğrenildi. DC United, Rodriguez'in serbest kalma bedeli olan 300 bin doları ödeyerek renklerine katmanın hesabını yapıyor.



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