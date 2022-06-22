Altay’dan Pendik’e

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay, iki yıldızını daha elinden kaçırdı. Sözleşmeleri sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam, 1. Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşme yenileme talebinde bulunduğu iki yıldız oyuncu da yıllık en az 500 bin Euro talep edince görüşmeler tıkanmıştı. Son 4 sezonda Altay formasını terleten Hollandalı sağ kanat oyuncusu Kappel ve iki sezonda İzmir ekibinin başarısı için top koşturan Senegalli ön libero Thiam yeni sezonda Pendikspor formasıyla İzmir ekibine rakip olacak. Pendikspor'un anlaşmaya vardığı iddia edilen Murat Akça ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Transfer haberleri asılsızdır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" dedi. İzmir ekibi Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Kappel ve Thiam takımla vedalaşmış oldu.

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