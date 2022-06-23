Altay’a müjdeli haber

TFF 1. Lig'de maddi darboğaz ve transfer yasağına rağmen kadro yapılanmasına başlayan Altay'a stoperi Murat Akça'dan müjdeli haber geldi. Sözleşmeleri sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam önceki gün Pendikspor'a imza atarken, Murat'ın da İstanbul ekibiyle anlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan 31 yaşındaki stoper, Altay ile 1 yıl daha kontratı olduğunu hatırlattı. Murat'ın başkan Ayhan Dündar ile görüşerek kulüpte kalmayı istediğini ilettiği öğrenildi.



YERLİ YILDIZLAR TAKIMDA KALIYOR

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Murat Akça, geçen sezonun ikinci yarısında disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Bu nedenle alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çeken Murat için yeni yönetim tarafından 2 milyon 388 bin lira yatırılıp serbest kalması önlenmişti. Siyah-beyazlılar, bir süre önce de sözleşmesi sona eren yerli oyuncular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Özenç'le prensip anlaşmasına varmıştı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yeniden anlaşma sağlayan Altay yönetimi, iç transferde İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Özenç'in ardından 4 isimle daha anlaşmanın yollarını arıyor. Siyah-beyazlılarda, kontratları sona eren ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah ile görüşmeler yapılıyor. Yönetim, yapılan ilk teklifi kabul etmeyen 4 oyuncusu için önerdiği rakamları biraz daha yukarı çekti. İzmir ekibinde bu ayın 27'sinde başlayacak kampa kadar iç transferin sorunsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

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