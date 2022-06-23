Deniz Kadah telaşı

Altay iç transferde önemli bir mesafe kat ederken golcü sorunu baş gösterdi. Savunmada ve orta alanda önemli isimleri elinde tutan yönetimin elinde golcü kalmadı. Geçen sezon hücum hattında forma giyen Daouda Bamba, Marco Paixao ve Ahmed Rayan takımdan ayrılırken elde kalan son forvet oyuncusu Deniz Kadah'ın ise sözleşmesi sona erdi. Transfer yasağı nedeniyle takıma dışarıdan takviye yapamayan yönetim, öncelikle Deniz Kadah ile sözleşme yenilemek zorunda.



SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Geçen Mart ayında sakatlanarak sezonu kapatan Deniz Kadah'ın sağlık durumu yönetimi düşündürüyor. 36 yaşındaki futbolcunun sakatlığının büyük oranda geçtiği belirtiliyor. Deniz'in eski formuna dönmesi için özel bir program hazırlatan kurmaylar, golcü yıldız ile bir an önce anlaşmanın yollarını arıyor. 2018 yılından bu yana önce Göztepe ardından Altay formalarını giyen Deniz'in de İzmir'den ayrılmayı düşünmediği ve futbol kariyerini burada noktalamayı planladığı öğrenildi.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Almanya doğumlu olan Deniz Kadah, futbol eğitimini burada aldı. 36 yaşındaki golcü, Verden, Rotenburg, Heeslingen, Lübeck, Düsseldorf, Oberneuland, Hannover 96 formalarını terlettikten sonra Türkiye'de de Ç.Rize ve Antalya'da da forma giymişti.