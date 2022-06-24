Altay’da şaşırtan ayrılık

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" diyen Murat Akça, dün sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.



Altay'ın serbest kalmaması için mayıs ayında 2 milyon 388 bin TL ödeme yaptığı 32 yaşındaki stoperin kulübe yaklaşık 1 milyon TL bonservis ücreti getirdiği bildirildi. Murat'la İran'dan bir kulübün ilgilendiği öğrenilirken, oyuncunun ismi ayrıca İstanbulspor'la da anılmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Rodriguez ile Murat'ın ayrılışı ve Kazımcan'ın satışıyla kadrodan giden oyuncu sayısı 16'ya yükselmiş olacak.

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