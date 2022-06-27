Altay’da ikna turları

Altay'da yeni sezon çalışmaları başlarken, bir yandan da tecrübeli futbolcularla anlaşma zemini aranıyor. Yeni sezon çalışmalarına genç futbolcularıyla start veren İzmir temsilcisi, daha önce el sıkıştığı ancak henüz kesin bir anlaşma sağlayamadığı tecrübeli futbolcularına sarıldı. Prensip anlaşmasına varılan İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve Ozan Özenç ücretlerinde güncelleme isterken, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah da güncelleme talep etti. Bu isimlerin şimdilik kamp kadrosunda olmadıkları ancak anlaşma sağlandığı takdirde 29 Haziran'daki Afyon kampına katılacakları öğrenildi. Öte yandan Eric Björkander'in ise bugün İzmir'e geleceği ve çalışmalara başlayacağı bildirildi.



4 SEZONDA 82 GOL KAYDETTİ

Altay'da 4 sezon forma giyen ve 3 sene üst üste Spor Toto Birinci Lig'de gol kralı olduktan sonra, 2020-2021 sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Portekizli yıldız attığı gollerle taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer almıştı. 131 maçta forma giyen tecrübeli isim siyahbeyazlı formayla rakip ağları 82 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu sadece gol atmakla da kalmadı ve oynadığı sürede 12 golün de pasını verdi.

PAİXAO SÜRPRİZİ

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Altay'ın, nisan ayı sonunda sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan eski gol kralı Marco Paixao'ya teklif sunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen transfer yasağının sürmesi nedeniyle dış transfer yapamayan İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki golcüye, "Geri dön" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı formayla 1. Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı öğrenildi. Altay'dan 600 bin Euro alacağı olan Marco Paixao'nun ayrıca tazminat taleplerinin bulunduğu ifade edildi. Altay'dan buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde yuvaya dönebileceği bildirildi. Altaylı taraftarlar, gönüllerde taht kuran Marco Paixao'ya ayrılırken vefasızlık yapıldığını savunmuştu.



■ BERKE ÖZBAY