  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’ın kamp kadrosu altyapıdan

Altay’ın kamp kadrosu altyapıdan

Altay’ın Afyonkarahisar’da yapacağı 1. etap kampının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların kafilesinde büyük çoğunluğu altyapı oyuncularından oluşan 31 futbolcu yer alıyor.

İHA

29.06.2022, 18:04

Altay’ın kamp kadrosu altyapıdan

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun İzmir'deki hazırlıklarını dün itibarıyla tamamlamıştı. Siyah-beyazlı ekip, büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan 31 kişilik kadrosuyla 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Altay'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mustafa Çalışkan, Eren Karataş, Ulaş Hasan Özçelik ve Semih Galip Mendeş
Defans: Eric Bjönkander, Onur Efe, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya, Kutay Yokuşlu, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Gencer Cansev, Ali Solmaz, Salih Oktay, Salih Sarıkaya
Orta Saha: Eren Erdoğan, Erdem Özcan, Arda Gezer, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Murat Berkan Demir, Oktay Özdede, Emre Tanrıgeldi, Enes Öğrüce, Caner Baycan ve Mehmet Gündüz
Santrfor: Nurettin Küçükdeniz, Ünal Alihan Kavlak ve Onur Yıldız

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA