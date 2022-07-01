Altay’da hedef Bamba

Spor Toto Süper Lig'den 371 milyon lira borçla düşen transfer yasaklısı Altay'da yönetim eski oyuncuları geri döndürmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, sezon bitmeden sözleşmesini feshedip ayrılan golcüsü Marco Paixao'nun ardından, Daouda Bamba'yı da gündemine aldı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimi döneminde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle takımdan ayrılan Fildişi Sahilli golcü oyuncuya 'Geri dön' çağrısı yapıldı. Ayhan Dündar başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, gol yollarındaki eksikliği gidermek için henüz takım bulamayan 27 yaşındaki golcü futbolcuya son derece cazip bir teklif sundu.

SÜRE İSTEDİLER

Süper Lig'de forma giymeyi planlayan Bamba ise yönetimden düşünmek için süre istedi. Siyahbeyazlılar, Bamba gibi teklif götürdükleri Paixao ve bir dönem Altay forması giyen ve hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan Jasmin Scuk'tan haber bekliyor. Yönetim, takımda daha önce forma giyen Sefa Özdemir ve Gençer Cansev'i ise kulübe döndürmeyi başarmıştı. ■ BURAK HAKERLER

YÖNETİM EL YÜKSELTTİ

AFYON'DA ilk etap çalışmalarını sürdüren Altay'da yönetim, iç transferde sözleşmesi sona eren 7 oyuncuyu ikna turlarına başladı. Siyahbeyazlılarda, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, kaleci Ozan Özenç, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah henüz yönetimle anlaşma sağlayamamıştı. Ancak yönetim Kazımcan, Rodriguez ve Murat Akça'nın bonservislerinden gelen yaklaşık 28 milyon liralık gelir sonrası, yeni tekliflerle yerli oyuncuların kapısını bir kez daha çaldı. Rakamlarda ciddi güncellemeler yapan yönetim, 7 oyuncuyu en kısa sürede kampa dahil etmek istiyor.