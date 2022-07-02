TRANSFER yasağı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve tek taraflı fesih yaparak kulüpten ayrılan oyunculara yönelen Altay'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlı yönetim, kontratı biten Andre Poko'nun yanı sıra sezon bitmeden alacakları nedeniyle fesih hakkını kullanan Daouda Bamba'ya teklif yaparak, "Geri dönün" çağrısında bulunmuştu. Ancak Gabonlu orta saha oyuncusu Poko ve Fildişi Sahilli golcü Bamba, yönetimin teklifine olumsuz yanıt verdi. 1. Lig'de forma giymeyi kabul etmeyen iki yıldız, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtip Altay'a dönmeye sıcak bakmadı. Yönetim yine sözleşmesini fesheden golcü Marco Paixao ile temaslarını sürdürüyor. Bir süre önce sözleşmesi sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam yönetimin teklifini kabul etmeyip Pendikspor'a imza atmıştı.