“Kurtuluş kongrede”

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e 371 milyon lira toplam borç ve transfer yasağı ile küme düşen Altay'da, muhalefet, yeni seçilen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetime tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı ekipte 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen son genel kurulda başkanlığa aday olan ancak oy kullanma işlemi öncesi listesini geri çeken Hakkı Küllü ve listesinde yer alan Altay Mol, yeniden genel kurul kararı alınması gerektiğini ifade etti.

"HAMLE YAPILMALI"

Daha önce asbaşkanlık görevinde bulunan Hakkı Küllü, mevcut başkan Ayhan Dündar'ın seçimlerden 15 gün sonra genel kurula gitme sözü verdiğini, ancak sözün tutulmadığını söyledi. Küllü, "Ayhan Dündar ve listesi kulüp kayyuma gitmesin diye aday olduğunu, başkan olduktan sonra yeniden seçime gideceğini ifade etti. Biz de saygı gösterip kongreden çekilme kararı aldık. Şu an transferin önünü açacak, geleceğimizi kurtaracak bir adayımız bulunmakta. Halihazırdaki yönetim transfer yasağını kaldıramayacak. Kamplar başlamadan, elimizdeki oyuncuları kaybetmeden bazı kararların alınması gerek. En kısa zamanda genel kurul kararı alın. Ligin başlamasına az süre kala, daha geç olmadan bu hamleyi yapın. Altay en kötü ihtimalle bu ligde kalmalıdır" şeklinde konuştu. ■ BERKE ÖZBAY

KAZIMCAN G.SARAY'A TRANSFER OLDU

Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını duyurdu. Bir süre önce iki kulüp arasında gerçekleşen anlaşma dün resmiyet kazanırken, 19 yaşındaki futbolcu direkt G.Saray ekibine transfer olacak. Altay Kulübü ayrılığı "Yolun açık olsun bizim çocuk" paylaşımıyla duyururken, Kazımcan da sosyal medya hesabından duygusal bir veda yaptı. Kazımcan'ın satışından Altay'ın kasasına bonuslarla birlikte 24 milyon lira girmesi bekleniyor.