Paixao’dan şartlı evet

Spor Toto Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle Spor Toto Birinci Lig'e düşen Altay'da transfer yasaklısı yönetim iç transfer çalışmalarını sürdürürken Marco Paixao ısrarı sürüyor. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, Portekizli gol kralı patentli oyuncu ile temaslara geçerken henüz kulüp bulamayan Paixao yönetime şartlı 'evet' dedi. Sezon devam ederken önce Altay'da kadro dışı kalan ardından alacakları gerekçesiyle sözleşmesini fesheden golcü oyuncu, yönetimden geçmiş alacaklarının ödenmesini istedi.

YILLIK 150 BİN EURO ÖNERİLDİ

Portekizli hücum oyuncusu kulüpten alacağı olan 400 bin Euro'nun tamamını istedi. "Alacağımın tamamını öderseniz sizinle görüşürüm" şartını koşan tecrübeli futbolcuya siyah-beyazlı yönetim yıllık 150 bin Euro talep etti. Siyah-beyazlılar, Kazımcan'ın G.Saray'a satışından gelen 20 milyon TL'nin bir kısmını Paixao'nun yeniden takıma kazandırılmasında kullanacak.

DENİZLİ'DEN KAZIMCAN YORUMU

Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli kazandırarak Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine Süper Lig'de devam etme şansı yakalayan Kazımcan Karataş'ın yuvadan uçması kulübün simge isimlerinden Mustafa Denizli'yi hem sevindirdi hem de üzdü. Altyapısından yetiştiği Altay'da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra futbol kariyerinin son yılını 1983-84 sezonunda Galatasaray'da geçiren Denizli, 19 yaşındaki Kazımcan'ın transferiyle ilgili, "Çok güzel bir şey Kazım ve kulüp adına. Kazım'ın mecburiyetten gidiyor olması, kulübün içinde bulunduğu şartlardan dolayı gidiyor olması üzüntü verici. Yoksa Kazım için çok iyi bir transfer" yorumu yaptı. Denizli, "Kazımcan'ın hem çalışkan hem de saha içinde ve dışında ne kadar düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede" dedi.