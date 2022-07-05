Altay’da Gençer sevinci

TFF 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntıya rağmen kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren, Altay'a eski oyuncusu Gençer Cansev'in büyük bir jest yaptığı öğrenildi. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, birçok yıldızın takımdan ayrılmasının ardından takıma döndürdüğü eski oyuncuları Gençer'in boş mukaveleye imza attığı öğrenildi. Maddi açıdan sıkıntı çeken yönetimle para konuşmayan 33 yaşındaki futbolcu, yönetimle ücret konuşmadan Afyon kampına katıldı. Siyah-beyazlıların da buna karşılık tecrübeli futbolcunun geçmiş alacağı olan 3 milyon liranın 3'te 1'ini nakit geri kalanını da taksitle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZKAYA İLE PAZARLIK

Yönetim iç transferde sözleşme uzatmayı teklif ettiği Özgür Özkaya'yla ise pazarlıkları sürdürüyor. Kontratı sona eren 34 yaşındaki sol bekin yönetimden yeni sözleşme için 500 bin lira imza parası artı maç başına da 75 bin lira ücret talep ettiği ifade edildi. Siyah-beyazlılar bu rakamı oldukça fazla bulurken Özgür ile fiyatı indirmesi için pazarlıklara başladı. Yönetim, bayram sonuna kadar Özgür ile birlikte, İbrahim, Ozan, Zeki, Tolga, Ceyhun ve Deniz ile anlaşma zemini arıyor. ■ BURAK HAKERLER