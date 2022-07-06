Bamba’dan yönetime tepki

ALTAY'DA geçen sezon bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan santrfor Daouda Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine tepki gösterdi. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin kadroda tutmak istediği Fildişi Sahilli golcü, siyahbeyazlıların kendisini diğer kulüplere sakat olarak lanse ettiğini ileri sürdü. Siyahbeyazlı yönetime tepki gösteren golcü Bamba, açıklamalarıyla gündeme oturdu.

'PROFESYONELLİĞE AYKIRI'

BAMBA, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında olumlu görüşmeler yaptığım her kulübe, 'Sakatlığı var, oynayamaz' şeklinde yanlış bilgi verildiğini işitiyorum. Benimle ilgili kötü referans veren, kariyerimi bencilce kötü etkileyen Büyük Altay Kulübü'ne yakışmayan yaklaşım sergileyen yöneticilere kırgın ve kızgınım. Bunun profesyonelliğe aykırı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'GERİ DÖN' TEKLİFİNİ'TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

ALTAY'IN Fildişi Sahilli futbolcusu Daouda Bamba, Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetimin, takıma 'Geri dön' çağrısını kabul etmemişti. Siyah-beyazlı ekipten alacakları gerekçesiyle tek taraflı fesih yoluyla ayrılan Bamba, Süper Lig'den talipleri olduğunu öne sürerek Altay'ın sözleşme yenileme teklifine olumsuz yanıt verdi. Bamba'nın Süper Lig'de Ankaragücü ve Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi. Bamba'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Poko da aynı gerekçe ile teklife olumsuz bakarken yönetim, takımdan ayrılan Marco Paixao ve eski futbolcusu Jasmin Scuk'u takıma döndürmek için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.