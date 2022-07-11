Altay’dan çılgın plan

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Altay'da çılgın bir plan gündeme geldi. Siyah-beyazlılar maddi sıkıntılar nedeniyle genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanırken, 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde golcüler Paixao, Bamba ve Ahmed Rayan'ın takımdan ayrılması, henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanırken, siyah-beyazlı yönetim 17 Mayıs 2019'da Altay'da jübile yapan eski santrforu Murat Uluç'a sarıldı.



İDMANLARA HEMEN BAŞLADI

Altay'da futbolu bıraktıktan sonra geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu yeniden kramponları ayağına geçirmeye hazırlanıyor. Elinde genç golcü Nurettin dışında alternatifi bulunmayan Altay, her ihtimale karşı Murat Uluç'u takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Son olarak Altay forması giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Murat Uluç, iş başa düşerse antrenör lisansını iptal edip, futbolcu lisansı çıkaracak.



Murat Uluç, kariyerinde attığı gollerle dikkat çekerken 100'ler kulübüne de girmeyi başardı. 42 yaşındaki eski futbolcu, 3. Lig, 2. Lig, 1, Lig ve Süper Lig olmak üzere tüm kategorilerde oynarken, 274 resmi maçta fileleri tam 100 kez sarsmayı başardı. Altay'da 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Murat, siyah-beyazlı forma altında 44 maçta 23 kez fileleri sarsarak rakiplerin korkulu rüyası olmuştu.



ŞİMDİ SIRA DİĞER YILDIZLARDA

ALTAY'DA yönetim, iç transferde sözleşmeleri sona eren yerli yıldızlar İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya yıldızve kaleci Ozan ile yeniden anlaşma sağlarken gözünü 4 oyuncuya çevirdi. Afyon kampını noktalayan İzmir ekibinde yönetim, kontratları biten ve henüz hiçbir ekiple sözleşme imzalamayan Zeki Yıldırım, Deniz Kadah ile de bayram sonuna kadar sözleşme uzatmayı planlıyor.

YÖNETİMDEN FLAS ÇAĞRI

Altay yönetimi, muhasebe kayıtlarının eksik olduğu ve kontrolünün bir önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerinde bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün muhasebe sisteminin bir önceki dönem Denetleme Kurulu üyelerinin sahipliği ve kontrolü altında olduğu, bu sahiplik kullanılarak 26 Nisan 2022 tarihi ile öncesine kilit konarak yetkisiz, yasal olmayan müdahalede bulunulduğu, kulübümüz muhasebe müdürünün sistemde yalnızca kullanıcı olduğu, yetkisiz 3. kişilerin sisteme erişim sağlayabildiği ve 'admin' olarak tüm yetkilere sahip olduğu büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle görülmüştür" denilirken denetim haklarının yeniden kulübe devredilmesi çağrısında bulunuldu.