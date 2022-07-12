Altay’da Murat tartışması

Spor Toto Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle küme düşen Altay'da, 'Murat Uluç planı' gündeme oturdu. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve yıldızların takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcılığını yapan antrenör Murat Uluç, kramponları yeniden ayağına geçirmişti. Futbolu 2019 yılında yine Altay'da bırakan 41 yaşındaki Uluç, takımla idmanlara başlaması siyahbeyazlı taraftarların hem olumlu, hem de olumsuz yorumlarına neden oldu.



DENİZLİ DE SAHALARA DÖNSÜN!

Bazı taraftarlar Murat Uluç'a destek verirken bazıları ise eleştirdi. Sosyal medyada taraftarlar ilginç yorumlar yaptı. Taraftarlar şu an antrenörlük yapan eski futbolculardan İbrahim Akın, Ramazan Kurşunlu, Sanver, teknik direktör Sinan Kaloğlu ve hatta şu an 71 yaşında olan Mustafa Denizli'ye de seslenerek futbola dönmeleri yönünde çağrı yaptılar.



YILDIZLARA YAKIN MARKAJ

Altay'da bayram öncesi İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Özenç yeniden sözleşme imzalarken yönetim, sözleşmeleri sona eren diğer yıldızlara da yakın markaj uyguluyor. Sportif direktör Tuna Üzümcü, yarın sözleşmeleri sona eren diğer yerli oyuncular Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Deniz, Tolga ve Ceyhun'un imza aşamasına geldiği ancak Zeki ile yıllık ücreti konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Zeki'ye 1. Lig ve 2. Lig'in iddialı ekiplerinden talipler var.

RAMAZAN: 'BEN HAZIRIM'

Altaylı bazı taraftarlar, sosyal medyadan Murat Uluç planını ti'ye alırken bir dönem Altay forması giyen Ramazan Kurşunlu da gündeme geldi. Bir taraftar, Kurşunlu'yu etiketlediği paylaşımında "Hocam kale sende. Hücum hattı için Mustafa Denizli olabilir. İbrahim Akın da yurtdışı transferi yapmaz da kalırsa bu ligde tutulmayız." yorumunu yaptı. Bu paylaşımı alıntılayan 41 yaşındaki genç teknik adam ise "Ben hazırım kardeşim" yanıtını verdi. En son 2. Lig ekibi Turgutluspor'da teknik direktörlük yapan Ramazan Kurşunlu, Altay altyapısından yetişmiş ve farklı kulüplerde forma giydikten sonra siyah-beyazlı formayla 2013 yılında yeşil sahalara veda etmişti.



■ BURAK HAKERLER