Altay’da imzalar konuştu

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi transfer yasağı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Altay'da iç transferde imzalar konuştu. Siyah-beyazlı yönetim, dün sözleşmesi sona eren iki yıldızını daha takımda tutmayı başardı, önemli bir hamle yaptı. Bayram öncesinde takım kaptanları İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Özenç ile sözleşme uzatan İzmir temsilcisi, dün de Tolga Ünlü ve golcü Deniz Kadah ile anlaşma sağladı. Altay yönetimi yerli yıldızları ile son bir görüşme yaparken önce Tolga Ünlü 2 yıllık sözleşme imzalayarak takımda kaldı.

İKİ OYUNCU TAKIMDA KALDI

Tolga'nın ardından bu kez öğleden sonra golcü oyuncu Deniz Kadah da kendisini 2 yıllığına daha Altay'a bağlayan kontrata imzayı attı. Tolga ve Deniz'in imza töreninde başkan Ayhan Dündar da hazır bulundu. Geçtiğimiz hafta genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satarak 20 milyon TL bonservis geliri elde eden siyah-beyazlılar, söz konusu kaynak ile 5 yerli oyuncusunu takımda tutmuş oldu. Eski oyuncuları Gençer Cansev ve Sefa Özdemir'i de kadroya döndüren siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon kadroda yer alan Ceyhun ve Zeki Yıldırım'la da anlaşma zemini arıyor.

KULÜP, RAHAT NEFES ALDI

TOLGA ve Deniz'in transferlerini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, tecrübeli oyuncuların da takıma katılmasıyla rahat bir nefes almış oldu. Altay formasıyla 28 resmi maça çıkan Deniz, 6 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Tolga ise geçen yıl 14 maçta görev alarak toplam 901 dakika sahada kaldı.

SİYAH-BEYAZLI EKİBİN GÖZÜ CENK ÖZKAÇAR'DA

ALTAY, altyapısından yetişip Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen eski stoperi Cenk Özkaçar'la ilgili çıkan transfer haberlerini merakla takip ediyor. Cenk'in ismi son dönemde İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ve Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'la anılırken, Lyon'un genç savunmacıyı satması halinde yapılan anlaşma gereği Altay da bu transferden yüzde 10 pay alacak. Cenk'i Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya satan siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Siyah-beyazlı ekibin gözü Cenk Özkaçar'da fer cak. beyazsu transfer olursa en az 200 bin Euro daha gelir Cenk elde edecek.