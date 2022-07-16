“Amacımız ligde kalmak”

Spor Toto 1. Lig'de ölüm kalım mücadelesi verecek olan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu Afyon kampında önemli açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki teknik adam, yönetimin sözleşme uzattığı kaleci Ozan, İbrahim, Özgür, Tolga, Ceyhun ve Deniz'in takıma güç katacağını belirterek, "En büyük hedefimiz ligde kalmak" dedi. Çok zorlu bir sezon olacağının altını çizen Kaloğlu, "Her takım 1 hafta bay geçecek, 4 takım bir alt lige düşecek. Aşağıdan gelen ve geçen yıl şampiyonluğu kaçıran takımlar kadrolarına önemli takviyeler yapıyorlar. Çok kuvvetli takımlara karşı çok zorlu bir lig olacak. Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak. Bu da bizim için çok değerli" dedi.



TARAFTARLARDAN SABIR İSTEDİ

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Takımımda 15 yaşında oyuncu da 41 yaşında oyuncu da var. Gençlere vizyon katıp pozisyon bilgilerini artırmaya çalışıyoruz. Bir harman yapacağız. Çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Taraftarlar en büyük gücümüz olacak" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen Sinan Kaloğlu kötü gidişe engel olamamıştı.