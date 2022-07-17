Kaloğlu’nun umudu Piaxao

Spor Toto 1. Lig'de zor şartlar altında mücadele edecek olan Altay'da gündem Marco Paixao. Sarı-kırmızılı ekipte dört sezon forma giydikten sonra alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli yıldız ismin takıma dönmesi için seferberlik sürüyor. Gol yollarında eksiklik yaşayan Altay'da yeniden anlaşma sağlanan Deniz Kadah'ın sakat olması, genç Nurettin'in de tecrübesizliği Marco'nun önemini artırıyor. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, 37 yaşındaki yıldıza bel bağladı.

GOL YOLLARINDA EKSİK VAR

Kaloğlu, yönetimin Paixao'ya ciddi bir teklif yaptığını ifade ederken, "Portekizli yaş itibariyle kariyerinin sonuna geldi. Taraftarların çok sevdiği bir futbolcu. Takıma yeniden katılması hem kendisi, hem de Altay için çok önemli olacak. Gol yollarında eksiklik yaşıyoruz. Gelirse çok iyi olacak" dedi.

"MURAT'I BEN ÖNERDİM"

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, yardımcısı Murat Uluç'un futbola dönme planı ile ilgili konuya da açıklık getirdi. Kaloğlu, 41 yaşındaki eski golcü futbolcu Murat Uluç fikrini ilk kez ortaya atanın kendisi olduğunu ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten Murat antrenman maçlarında oyuna sokuyordum. Forvette sıkıntı var, Murat da fizik olarak iyi durumda. Bu nedenle Murat'ı futbola döndürdük. Genç Nurettin'i hazırlıyoruz, Deniz'in de tedavisi sürüyor. Murat tecrübesi ve karakteriyle bize güç katacak" dedi.

■ BURAK HAKERLER