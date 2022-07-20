Sağlık sponsoru Medicana oldu

Altay Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sözleşme kapsamında, Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Altay'ın bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar imza törenine katıldı.

ÜNAL: BENİM BİR HAYALİM VAR

108 yıllık çınar Altay ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, "Benim bir hayalim var. İzmir'in tüm güzide takımlarını bir araya getirebileceğimiz bir proje gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Altay Başkanı Ayhan Dündar ise sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.