Altay’da Dündar umutlu

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi transfer yasağı ve 371 milyon lirayı bulan borç nedeniyle kötü günler geçiren Altay'da Başkan Ayhan Dündar sezon öncesi umutlu konuştu. Ekibi ile birlikte göreve başlayalı yaklaşık iki ay olan Altay Başkanı Ayhan Dündar, kulüpteki son durum, mali tablo, sözleşme imzalanan futbolcular ve kulübün gelecek planları hakkında camiayı aydınlattı. İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah, Ceyhum Gülselam, Zeki Yıldırım ve Tolga Ünlü gibi futbolcularla sözleşme yenilenmesi hakkında konuşan Ayhan Dündar, "Zor zamanımızda bu armaya sahip çıkan insanlar bizim için kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışından elde edilen 20 milyon liralık gelirin birçok gider kaleminde kullanıldığını belirten Dündar, "Gelen para oyuncuların geçmiş dönem alacaklarında da kullanıldı, tesis giderlerinde de. FIFA'da bulunan ihtilaflı dosyalarımız var. Bu durumda da kaynak olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI KALKMIYOR

Transfer yasağının para yatırmakla kalkmayacağını vurgulayan genç başkan, "Kombine bilet fiyatlarını özellikle çok düşük tuttuk; çünkü taraftarlarımız her zaman bizim itici gücümüz oldu. Bu sene taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK"

KULÜPTE yüzlerin güldüğünü söyleyen Başkan Ayhan Dündar, "Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Genç arkadaşlarımızla ve kadromuza yeniden dahil olan oyuncularımızla beraber güzel bir hava yakalandı. Bunun lige sirayet edeceğini düşünüyoruz. Oyuncuların kırılmış olan güvenini yeniden tesis ettik. Şu anda aile ortamı var. Bu sene belirleyici unsurlardan biri de bu ortamı yakalayabilmek. Bunu başardığımıza inanıyorum" dedi. Dündar ayrıca sadece İbrahim Öztürk ile 1 yıl sözleşme uzatılmasıyla ilgili de, "Oynamak isterse sözleşme uzatmakla alakalı bir kaygımız yok. İbrahim bu camianın sembol isimlerinden biri oldu. En zor zamanda takımı yalnız bırakmayan bütün futbolcularımızla uzun soluklu bir düşüncemiz var. Futbol kariyerleri bittikten sonra onları kulüpte antrenör olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

ERİC BJÖRKANDER OLDUKÇA İDDİALI

ALTAY'IN kadrosunda kalan tek yabancı futbolcu Eric Björkander çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek 'Herkesi gururlandıracağız" sözleriyle iddialı konuştu. Björkander, "Tatilde herkesi çok özledim. Takımda her şey iyi gidiyor. Yüksek ve şiddetli idmanlar yapıyoruz. Her şey pozitif ilerliyor" dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftarların kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğunu söyleyen İsveçli savunmacı, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu desteği hissetmek çok güzel bir duygu. Maalesef Birinci Lig'e düştük. Ama biz sahada tutkumuzu göstermek istiyoruz" dedi.