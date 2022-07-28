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Altay’da Ozan’a görev

Siyah-beyazlılarda, son iki sezonda sadece 1 maçta forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi, Lis ve Cihan’ın ayrılmasının ardından as kaleci olarak görev yapacak

28.7.2022

Altay’da Ozan’a görev

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'e gün doğdu. Son iki sezonda sadece 1 kupa maçında görev alan kaleci Ozan, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın 1'inci kalecisi olmaya hazırlanıyor. İlk etap çalışmalarına altyapıdan yetişen genç kalecileriyle başlayan İzmir ekibiyle sözleşme yeniledikten sonra ikinci etap kampına dahil olan kaleci Ozan, uzun süre sonra önemli bir sorumluluk alacak. Geçen sezon forma giyen Mateusz Lis ve Cihan Topaloğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından gözler bu kez Ozan'da olacak. 29 yaşındaki file bekçisinin sergileyeceği performans, Altay'ın ligdeki konumunu da etkileyecek.

ANTALYA İLE SÜPER LİG'E ÇIKTI
GEÇEN sezon şans bulamayan deneyimli kaleci, en son Antalyaspor'un Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'de 13 maçta oynamıştı. Kaleci Ozan Evrim, kariyerinde Süper Lig'de 9, 1'inci Lig'de 32, 2'nci Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 10 karşılaşmada forma giydi.

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