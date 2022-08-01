Altay’da genç Kerem futbol kariyerine veda etti! Kalbi izin vermedi

Sağlık taramasında kalbinde sorun çıkınca çok üzüldük. Ne yazık ki takım kadrosunda çıktı ama Afyon kampında asistanım olarak yanıma geldi. Kerem'le ilgili planlama yaptım. Antrenör olarak kulüpte görev almaya başlayacak. Tek tek lisanslarını yükseltecek. Futbol oynayamadı ama Altay'a hizmet etmeyi sürdürecek. Altay olarak sadece oyuncu değil, antrenör de yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.