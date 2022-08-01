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Altay'da genç Kerem futbol kariyerine veda etti! Kalbi izin vermedi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç futbolcu Kerem Gül, kalbinde tespit edilen sorun nedeniyle profesyonel kariyerine başlayamadan futbola veda etti.

DHA

01.08.2022, 12:35

Bu sezon transfer yasağının etkisiyle altyapı oyuncularıyla 24 Haziran'da tesislerinde antrenmanlara başlayan Altay'da kamp öncesi yapılan sağlık kontrolünde 2004 doğumlu genç stoper Kerem'in kalbinde problem belirlendi.

Altay’da genç Kerem futbol kariyerine veda etti! Kalbi izin vermedi

Kulüp tarafından 5 farklı doktora muayene edilen 18 yaşındaki savunma oyuncusuna tüm doktorlar, "Futbol oynaması riskli" raporu verdi. Kerem'in futbola devam etmesi halinde aort damarının genişleyip yırtılabileceği tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Altay’da genç Kerem futbol kariyerine veda etti! Kalbi izin vermedi

"Kerem bizim Süper Lig'de oynar dediğimiz bir oyuncuydu" ifadelerini kullanan Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Geçen sezon U19 takımımızda sol stoperimiz olarak forma giyiyordu. Çok yetenekli. Bu sezon profesyonel sözleşme imzalayıp A takımımızda yer alacaktı.

Altay’da genç Kerem futbol kariyerine veda etti! Kalbi izin vermedi

Sağlık taramasında kalbinde sorun çıkınca çok üzüldük. Ne yazık ki takım kadrosunda çıktı ama Afyon kampında asistanım olarak yanıma geldi. Kerem'le ilgili planlama yaptım. Antrenör olarak kulüpte görev almaya başlayacak. Tek tek lisanslarını yükseltecek. Futbol oynayamadı ama Altay'a hizmet etmeyi sürdürecek. Altay olarak sadece oyuncu değil, antrenör de yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.

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