  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'da Sefa lige hazır

Altay'da Sefa lige hazır

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da uzun süre sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanan stoper Sefa Özdemir'in antrenman performansı kurmayları memnun etti.

DHA

02.08.2022, 13:47

Altay’da Sefa lige hazır

Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunda Galatasaray altyapısından transfer edip, hiç oynatmadan Şanlıurfaspor'a kiraladığı 24 yaşındaki savunmacı, yaklaşık yarım sezon forma giydikten sonra Güneydoğu ekibinden ayrıldı. Geçen sezon Süper Lig'de kadroda yer almayan Sefa kulüp bulamayınca boşta kaldı.

Altay'ın Süper Lig'den düşmesi ve transfer yasağının devam etmesi nedeniyle yeniden kadroya davet edilen Sefa'nın kamp dönemini iyi geçirdiği ifade edildi. Geçen sezon bitmeden 5 ay önce bireysel antrenmanlara başlayan savunma oyuncusunun kampta bileğinden ufak bir sakatlık yaşadığı ancak 12 Ağustos'ta İzmir'de Yılport Samsunspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişebileceği belirtildi. Sefa, bu sezon Altay defansının önemli isimlerinden biri olacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA