Altay’da Sinan Kaloğlu’dan Paixao’ya mesaj

Transfer yasağı nedeniyle yeni sezonda genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek siyah-beyazlı takımın genç çalıştırıcısı, kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin ligde kalmak olacağını yineledi. Sinan Kaloğlu, "Altay'da bu sezon parlayacak ve milli takıma gidecek oyuncular olacak. Şu an için isim vermek istemiyorum ama yakında bu gençleri tüm futbolseverler görecek. Sezon içinde içlerinden sivrilen oyuncular olacak. Kulübümüzde yeni Kazımcan'lar çıkacaktır" diye konuştu.



Kamp döneminde toplam 40 oyuncu ile çalıştıklarını, bazı gençlerin altyapıya döndüğü belirten teknik patron Sinan Kaloğlu, "Toplam 9 hazırlık maçı yaptık ve gençlerin hepsine şans verdik. Takımda ilk defa ağırlık çalışan ve profesyonel taktik antrenmanı yapan gençler vardı. Onların kaslarını güçlendirmek için 16 dayanıklılık, 16 taktik antrenmanı yaptık. Çok şükür hiç sakatlık yaşamadık. Sahada mücadeleci koşan bir takım olacak. İlk 8 maç zorlu rakiplerle oynayacağız. İlk 2 haftada en çok transfer yapan Samsunspor ve Pendikspor'la karşılaşacağız. Armamızı yere düşürmemeye çalışacağız. Futbol bu. İnanırsak, mücadele edersek olur. Taraftarımız en büyük gücümüz olacak" dedi.





MURAT ULUÇ SEVİNCİ



Altay'da 2019'da jübile yaptıktan sonra bir süre sportif direktörlük görevini üstlenen, geçen sezon da yuvaya dönerek son 8 haftada Sinan Kaloğlu'nun yardımcısı olarak antrenörlük yapan eski forvet Murat Uluç'un futbolcu lisansı çıktı. Afyon kampında oynanan hazırlık maçlarında görev yapan 41 yaşındaki Murat Uluç'un iyi sinyaller verdiğini anlatan Teknik Direktör Kaloğlu, "Murat en az 45 dakika oynayabileceğini gösterdi. Bu süre cebimizde, hazır. İlk 11'de mi yer alır, hamle olarak mı oyuna alırız bunun kararını sonradan vereceğiz. Kendi içimizde rotasyon yapacağız 1-2 isim daha var, sonuçta bir forvetle sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.



TECRÜBELİLER HAZIR DEĞİL



Yönetimin iç transferde yeniden anlaştığı 7 tecrübeli futbolcunun ikinci etap kampında takıma katıldığını hatırlatan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Geç gelmeleri bizim için dezavantaj. Hazır olmalarını bekleyeceğiz. Bu oyuncularımızın belli bir yaşı var. Zamana ihtiyacı var onların. Kampta 15 gün çalıştılar. Lige en kısa zamanda hazır hale getirmeye çalışacağız. Toplam 31 oyuncu devam ediyoruz. Çok zor süreçten geçiyoruz. Bize kamp ortamını sağlayan yönetime teşekkür ediyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Herkes bir fedakarlık yapıyor. Bütün taraftarımızı, camiamızı yanımızda görmek istiyoruz. Hedefimiz ligde kalmak, her puan önemli. Morale ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.





PAIXAO'YA FEDAKARLIK MESAJI



Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Altay formasıyla 1'inci Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan, Süper Lig'de ise geçen sezon bitmeden kadro dışı kalıp sözleşmesini tek taraflı fesheden Marco Paixao'ya mesaj gönderdi. Portekizli 37 yaşındaki santrfora ihtiyaç duyduklarını dile getiren Kaloğlu şöyle konuştu; "Ben açıkçası Marco'nun Altay'ı farklı göreceğini düşünüyorum. Herkesin çok sevdiği bir oyuncu olduğu için böyle oyuncuların zamanı geldiğinde fedakarlık yapması gerekiyor. Para pulu düşünmeden, bizler gibi kulübe nasıl yarar sağlayacağını, futbolu nasıl noktalayacağını düşünmesi lazım." Öte yandan Altay'ın yeniden anlaşmak istediği forvet Bamba, bir süredir antrenmanlara çıktığı CSKA Sofya ile resmi sözleşme imzaladı.