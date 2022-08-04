Şimdi fedakarlık zamanı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını altyapı ağırlıklı kadrosuyla sürdüren transfer yasaklısı Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu Afyon kampı sonrası Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Genç teknik adam gelecek sezon planları ile ilgili konuşurken transfer yasağı nedeniyle yönetimin yeniden anlaşmaya çalıştığı Marco Paixao'ya da mesaj gönderdi.

Portekizli golcünün fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Kaloğlu, "Paxiao'nun istekli, yararlı olacak şekilde gelmesi gerekir. Biz nasıl düşünüyorsak onun da parayı pulu düşünmeden gelmesi gerekir. Altay camiası onu el üstünde tuttu. Biz nasıl fedakarlık yaptıysak, bu kulüpteki herkes nasıl yaptıysa onun da böyle yapması gerekir" dedi.

MURAT ULUÇ'UN LİSANSI ÇIKTI

Bu sezon öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyleyen Kaloğlu, futbola döndürmeyi planladıkları 41 yaşındaki yardımcı antrenörü Murat Uluç'un da lisansının çıktığını ifade etti. Uluç'un oynayacak olmasından ötürü mutlu olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Murat hazırlık maçlarında da oynadı. En az 45 dakika oynayabileceğini gösterdi. Daha fazlası olur mu ona bakacağız. İlk 11'de mi başlar yoksa hamle için mi kullanacağız, ona da karar vereceğiz" dedi. ■ BERKE ÖZBAY

KALOĞLU'DAN İNCİLER



ELİMDEN ne geliyorsa Altay'ımızın yanındayım. Bu mücadelede hep olacağım.



ÇOK koşan ve kora kor mücadele eden bir takım olacağız.



DOKUZ hazırlık maçı yaptık. Hangi oyuncudan ne alacağımız üzerine çalıştık.



GENÇLER arasında ilk defa fitness yapan, taktik antrenmanı yapanlar vardı.



DENEYİMLİ isimlerin hazırlanmaları kolay olmuyor, biraz daha zamana ihtiyaçları var.



GOL yollarında Murat ve Nurettin dışında kafamda 1-2 isim daha var.



OYUNCU grubumuz savunma ağırlıklı. Biz savunmadan hücuma geçişi gerçekleştirmek istiyoruz.